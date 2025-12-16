Qatargate, revocata l’immunità ad Alessandra Moretti del Pd. Zingaretti: “Dimostrerà correttezza”

Alessandra, eurodeputata del Pd,. Lo ha deciso il Parlamento europeo che ha votato a favore della revoca dell’immunità. Con 497 voti a favore, 139 no e 15 astenuti l’Aula di Strasburgo ha approvato la decisione della commissione giuridica dell’Europarlamento. Il Parlamento ha invece votato a favore della difesa dell’immunità per l’eurodeputata del Pd, Elisabetta Gualmini.

Amareggiata. Così si è detta Moretti dopo la decisione del Parlamento Europeo. “Sono amareggiata perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto ai contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali”, afferma l’eurodeputata del Pd. “Spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse”, sottolinea, ringraziando il suo gruppo e “i tanti colleghi di ogni partito per il sostegno”.

Sul caso è intervenuto anche Nicola Zingaretti. “Sono certo che Alessandra Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza rispetto ai fatti contestati” ha detto il capodelegazione Pd al Parlamento Europeo. “Continuo a pensare che già ora, dopo i chiarimenti prodotti, c’erano tutte le condizioni per tutelare di più le prerogative dei parlamentari ma ora nella fase che si apre ci sarà l’opportunità per verificare la sua estraneità. Intanto ora il suo impegno continuerà nel lavoro parlamentare”.