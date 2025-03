“Schiolegge”, ai nastri di partenza la 4^ edizione del festival di letteratura per ragazzi

Dal 10 al 13 aprile, Schio si prepara a ospitare la quarta edizione del Festival della letteratura per ragazze e ragazzi “Schiolegge”, un appuntamento ormai imprescindibile nella programmazione delle scuole, degli appassionati e delle appassionate. Migliaia di lettrici e lettori coloreranno i luoghi della città dalla Biblioteca Civica, passando al Lanificio Conte, lo Spazio Shed e immancabilmente Palazzo Toaldi Capra.

Protagonisti assoluti i ragazzi e le ragazze delle scuole della provincia e non solo, che organizzeranno, presenteranno e parteciperanno agli eventi. A guidare, dare informazioni e consigliare, una squadra di quaranta giovani volontari e volontarie, guidata da Valeria Cusinato, Simone Dal Santo, Giulia Frassoni, Emma Gaspari, Giovanna Pegoraro, Elisa Schiro. La neonata associazione “Trame e Intrecci” raccoglie l’esperienza di questi ultimi anni, durante i quali il Festival è stato supportato dalla preziosa collaborazione della Pro loco di Schio che l’Assessore alla Cultura ringrazia in modo particolare. Da mesi gli organizzatori stanno lavorando alla programmazione e ai contatti, con l’appoggio imprescindibile della Biblioteca Civica e del Comune di Schio, che ha concesso il patrocinio, l’utilizzo gratuito degli spazi e sostiene economicamente l’iniziativa.

“È davvero motivo di grande soddisfazione ospitare questa rassegna che anche quest’anno si presenta con un ricco cartellone” – commenta l’Assessore alla cultura Marco Gianesini – il cui punto di forza è la valorizzazione della dimensione “politica” della lettura senza la quale si rafforzerebbe la nostra tendenza più fatale ossia il convincimento che il ‘qui ed ora’ sia tutto quello che c’è. Invece, confrontarsi e discutere tra ragazzi sulle idee e sulle storie dei libri aiuta a promuovere la cultura del dialogo e del confronto con gli altri e con altri mondi”. Una trentina gli autori, tra i quali alcune presenze ormai fisse, che fanno parte della grande famiglia allargata di Schiolegge, come Alessandro Q. Ferrari, Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Marco Magnone, assieme ad alcuni ritorni come nel caso di Christian Antonini, Pierdomenico Baccalario, Paola Barbato, Chiara Cacco, Giuseppe Festa, Caterina Guagni, Angelo Mozzillo e Lucia Perrucci. Ma sono numerosi gli autori e le autrici che per la prima volta parteciperanno all’evento: Nicoletta Asnicar, Alice Basso, Giuditta Campello, Valentina Federici, Enrico Galiano, Luigi Garlando, Stefano Garzaro, Nicoletta Gramantieri, Esperance Hakuzwimana, Davide Longo, Luisa Mattia, Federica Ortolan, Vernante Pallotti, Davide Panizza, Giusi Quarenghi, Annalisa Strada, Andrea Visibelli, Paola Zannoner, Francesca Zoppei.

Oltre alle presentazioni degli autori e delle autrici, sarà possibile scoprire alcune novità in uscita, dedicandosi a specifici momenti di formazione per tutti gli appassionati di educazione alla lettura, di libri di youth fiction, di letteratura di qualità. Da non perdere, poi, i laboratori e, per la prima volta, gli eventi della “Piazza delle storie”, dedicati anche a chi non sa ancora leggere ma ama già moltissimo le storie. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito e dal 17 marzo è già possibile prenotare il proprio posto. Ed è proprio grazie anche a questa attesa kermesse che a Schio è stato attribuito nel 2018 il titolo di “Città che legge”: un riconoscimento che, dopo le riconferme del 2020 e del 2022, torna nella città di Alessandro Rossi anche per il 2025 (https://cepell.it/wp-content/ uploads/2025/03/Elenco- Qualifica-Citta-che-legge- 2024-2025-2026-definitivo.pdf) .

Un titolo, quello di “Città che legge”, assegnato dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura a quei Comuni che garantiscono ai loro abitanti l’accesso ai libri e alla lettura – attraverso biblioteche e librerie – ospitano festival, rassegne o fiere, partecipano a iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni e si impegnano a promuovere la lettura con continuità anche attraverso la stipula di un “Patto locale per la lettura” che preveda una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise.

Il programma e prenotazioni disponibili nel sito www.schiolegge.com