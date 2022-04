13/20 Voci in onda: il rugby vicentino, vacanze sostenibili e il ritorno dei direttori

Buongiorno amici e buon venerdì!

Il sole splende alto nel cielo e il nostro team sprizza gioia da tutti i pori. Tra una fetta di pizza e un caffè il team di Radio Eco Vicentino non si sta preparando alla prova costume ma si impegna a creare contenuti radiofonici di qualità ovunque voi siate.

Partiamo quindi con i programmi di oggi, venerdì 15 aprile. Break Point torna alle ore 15 con un altro ospite sportivo. Questa volta il nostro Omar Dal Maso schiera in campo il Presidente del Rugby Alto Vicentino Marco Fantato che ci parlerà di questo sport che, negli ultimi anni ha acquisito un seguito sempre più grande oltre a far provare moltissime emozioni come è successo al Six Nations dove la nazionale italiana si è imposta all’ultimo minuto sul quella Gallese, in una spettacolare e commuovente vittoria che non arrivava da oltre sette anni. Ascolta qui dalle 15 alle 16 e poi in replica sabato alle 19 e martedì alle 17 (e sempre in podcast qui).

Il venerdì sera è dedicato alle notizie più belle della settimana e alla musica del weekend. Non perderti Drive Magazine con La Giulie in collaborazione con la redazione dell’Eco Vicentino in onda stasera dalle 18 alle 19.

Il nostro lunedì è dedicato invece alla musica ma non ad una qualsiasi, quella attentamente selezionata e raccontata dalla nostra esperta Silvia che oltre a strapparci un sorriso ci fa muore il bacino. In questa nuova puntata potrete viaggiare nel tempo e nello spazio sulle note dei più grandi successi di sempre incontrando anche alcune novità come “Istinto” di Brado e “Vasco Canta Rewind” di Damiano.

Ascolta “Music Around Del 11 Aprile 2022” su Spreaker.

La bella musica, il sole, gli amici e le vacanze da prenotare: agosto sembra lontano però, dopo aver abbandonato il gruppo whatsapp “Grigliata Pasquetta 2022”, ci si ritrova già in quello di “Ferragosto 2022” o “Vacanze Agosto”. Alla domanda “dove andiamo quest’estate?” noi di Start Up abbiamo chiesto aiuto a Jonas Vacanze, un’agenzia di viaggi di Vicenza. Il titolare, Andrea Santin insieme al suo team di esperti propone delle avventure ecosostenibili in Italia ed Europa. Dal trekking all’Isola del Giglio alla settimana in barca a Vela in Croazia e non solo, anche avventure su due ruote come il bike tour tra il borgo del Petrarca e Le Ville Venete. A noi viene già voglia di partire. Scopri di più ascoltando il podcast.

Ascolta “Jonas Vacanze – Andrea Santin” su Spreaker.

Dopo tantissimi ospiti che nelle scorse settimane hanno varcato la soglia del nostro studio, i nostri direttori hanno voluto fare il punto sulla situazione e comunicare le prossime novità della radio e del portale agli ascoltatori. Ecco per voi gli ultimi aggiornamenti e le news in compagnia della direttrice dell’Eco Vicentino Mariagrazia Bonollo e il direttore artistico Gianni Manuel che come potete notare, vedi foto a sinistra, hanno già fatto il cambio d’armadio. Sono sempre sul pezzo!

Ascolta “Puntata Del 14 Aprile 2022” su Spreaker.

Questo weekend qualcuno potrebbe essere impegnato in cucina per sfornare prelibatezze per amici e parenti. Se non avete ancora deciso il menu di Pasqua potete trovare ispirazione a Fogolare Veneto. Questa settimana vi proponiamo una ricetta con la Borragine o “erba pelosa”, una pianta straordinaria con dei fiori meravigliosi che possono essere fritti. Oggi lo chef Amedeo Sandri ci insegna come cucinare le foglie di Borragine che sono perfette per una torta salata con la ricotta, il prosciutto e il formaggio fondente che vi farà venire l’acquolina in bocca.

Ascolta “Torta Salata Di Borragine – Fogolare Veneto” su Spreaker.

Con un buon bicchiere di rosato Dolce Acqua di Ventimiglia consigliato dal sommelier Maurizio Falloppi vi auguriamo un buon weekend e vi facciamo gli auguri di una serena Pasqua.

Stay tuned.

P.S. Come sempre, tutti i nostri podcast e i programmi sono disponibili non solo sul sito di Radio Eco Vicentino ma anche sulla nostra app, scaricabile dall'App Store o Google Play.