A Malo e frazioni si cambiano le “campane” (dei rifiuti urbani). Quattro incontri serali per i cittadini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A Malo si apre un “nuovo corso” per la raccolta differenziata, visto che in questi giorni di metà gennaio si sta procedendo all’installazione dei contenitori, per rifiuti urbani, “freschi” di produzione. Vanno a sostituire tra vie e strade cittadine quelli ormai datati e obsoleti. A partire da questa settimana i box saranno posizionati nelle isole ecologiche predisposte sia nel capoluogo di Comune che nelle frazioni di Molina, Santomio e Case.

Questo grazie a un accordo stipulato tra il Comune locale e Ava – Alto Vicentino Ambiente -, nella direzione di procedere con il rinnovo delle attrezzature messe a terra in funzione del servizio al cittadino. Questo in parallelo con l’introduzione di un più moderno sistema di conferimento tramite tessera magnetica: verrà consegnata via posta ordinaria alle famiglie maladensi, anche se questa miglioria entrerà in funzione in una seconda fase.

Nella prima, invece, i nuovi contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato e secco residuo saranno utilizzabili liberamente senza la cosiddetta “ecotessera” e proseguirà il servizio di raccolta porta a porta del “secco”, questo fino alla data di mercoledì 26 febbraio 2025. Poi si apre al nuovo sistema con il conferimento in autonomia nei box di colore grigio. Giova evidenziare allora il cambio di colorazione dei contenitori: giallo per imballaggi di plastica e metallo, blu per materiali in carta e cartone. Sempre in “verde” la campana per il vetro.

Con questa innovazione annunciata Alto Vicentino Ambiente e Comune di Malo puntano a molteplici obiettivi: dall’incremento della quantità di rifiuto riciclato al miglioramento del decoro urbano, aggiungendo la possibilità di attivare nel futuro prossimo una misurazione puntuale dei rilasci di rifiuti (per numero e volume per ciascuna utenza) anche in funzione delle tariffe da applicare.

Al fine di illustrare più in dettaglio ai cittadini maladensi la novità in partenza sono state organizzate quattro serate sul tema nei prossimi giorni del mese. Giovedì e venerdì i primi incontri in Sala Consiliare in centro a Malo e a Case di Malo in sala parrocchiale, la prossima settima tocca alla frazione Santomio in teatro in piazza Bassetto (mercoledì 29/1)e giovedì 30 a Molina nello stabile della scuola per l’infanzia San Gaetano. Tutti gli appuntamenti informativi inizieranno alle 20.