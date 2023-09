Tre auto si “toccano” dopo un sorpasso a rischio. Tra i feriti anche una passeggera di 8 anni

Ambulanza del Suem 118 inviata nella prima serata di ieri lungo la principale arteria stradale che collega Piovene Rocchette a Schio, la Sp 350, avvenuto alle 19.30 circa nel territorio comunale di Santorso. A venire trasportata al vicino pronto soccorso a bordo dell’autolettiga è stata ieri martedì sera una bimba di 8 anni, che viaggiava con la madre. Per le altre persone coinvolte si parla di lievi contusioni.

In tutto tre le vetture coinvolte in seguito all’incidente che sarebbe stato causato da un sorpasso pericoloso, in un momento in cui l’arteria era relativamente trafficata, con la rischiosa invasione di corsia.

Un’Alfa Romeo condotta da un vicentino è andata a sbattere su un’auto che procedeva in direzione opposta, una Fiat Tipo in cui c’erano madre al volante e la figlioletta accomodata sui sedili posteriori. Per fortuna l’impatto non è stato frontale, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben peggiori per gli occuopanti. Coinvolta anche una nuova Mg Zs, un suv che ha riportato danni seri così come le altre due vetture incidentate.

Nel tratto di strada provinciale divenuto teatro dell’emergenza ci si trova in Martiri della Libertà, via semicongestionata per oltre un’ora a causa del problema improvviso. Oltre alla squadra d’emergenza sanitaria del Suem 118 inviata in una manciata di minuti dal polo “Alto Vicentino”, sul posto si sono visti anche i vigili del fuoco giunti dalla base operativa di Schio.

I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza del tratto stradale dopo il sopralluogo e un controllo delle macchine incidentate, mentre dei rilievi se ne sono occupati i Carabinieri della compagnia di Schio.