Il primo freddo porta la neve sul Pasubio

Il primo freddo ha portato la neve sul Pasubio. La webcam di Rifugio Papa ha registrato due emozionanti scatti per gli amanti della montagna. Sul Pasubio è caduta la neve che preannuncia l’arrivo del freddo, che sulla montagna sacra è piuttosto rigido e spesso costringe gli appassionati a sospendere le gite turistiche.

Ad inizio autunno già si vedono i primi fiocchi, immortalati nell’occhio digitale del Rifugio, che si trova a 1928 metri di altitudine in posizione panoramica sul versante meridionale del monte Pasubio.