Tredicenne si taglia due dita utilizzando un spaccalegna. Soccorso in eliambulanza

E’ stato trasportato in regime di massima urgenza il ragazzino di 13 anni che alle 10.50 di stamattina si è procurato un grave infortuno ad un mano, amputandosi accidentalmente due dita mentre era intento a far legna nei boschi di Valli del Pasubio insieme al padre. E’ bastato un attimo perché il figlio utilizzasse in maniera impropria lo strumento spaccalegna, tranciandosi due falangi.

Immediatamente il genitore allarmato ha chiesto aiuto al servizio di emergenza del 118 e, nella speranza di poter rimediare al danno, si è deciso di inviare sul posto l’elicottero del Suem per caricare a bordo il minore e portarlo nel tempo più rapido possibile all’ospedale di Verona.

In pochi minuti quindi padre e figlio sono stati raggiunti sulle Piccole Dolomiti dai soccorsi, le due dita mozzate chiuse ermeticamente in un contenitore e consegnate all’équipe medica una volta a destinazione mentre nel frattempo si allestiva la sala operatoria per l’intervento di ricostruzione dell’arto. Si attende l’esito del tentativo in corso nel pomeriggio, affidato a chirurghi specialisti dell’ospedale Borgo Roma.

La notizia è in aggiornamento