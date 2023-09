Atletica, allo stadio Dal Molin una nuova pedana “di peso” con i big italiani in gara

I “giganti” del getto del peso nazionali, ma in realtà è meglio definirli come internazionali a buon diritto visto il periodo d’oro che sta vivendo la specialità per i colori azzurri, hanno inaugurato ieri la nuova pedana allestita all’interno della struttura polivalente – per il calcio e per l’atletica leggera – negli impianti sportivi di Arzignano.

Dopo un sopralluogo avvenuto nei giorni scorsi da parte della delegazione tecnica agli ordini del vicentino Paolo Dal Soglio, pesista italiano di punta negli anni ’90 originario di Schio e primo artefice dell’exploit degli atleti azzurri, ieri è stata la volta della prima competizione ospitata proprio allo Stadio “Dal Molin”. Presenti i due big tricolori reduci dai Mondiali di Budapest, i pupilli di Dal Soglio, vale a dire Leonardo Fabbri e Zane Weir, ma anche il campione plurimedagliato statunitense Joe Kowacs.

Il 26enne toscano fresco di argento con una prestazione superlativa in finale iridata che gli ha permesso di sfondare il muro dei 22 metri per la prima volta in carriera, il sudafricano 28enne naturalizzato italiano che solo una decina di giorni fa a Padova ha ritoccato il suo personale a 22,44 metri, seconda miglior misura italiana di sempre e di 10 cm più “lunga” rispetto all’amico e avversario Fabbri. Ad Arzignano, i due non si sono risparmiati nel corso di una sessione che valeva per loro come allenamento, e che ha visto Fabbri lanciare a 22,14 e Weir a 21,90. A vincere la sfida tra i tre giganti, però, è stato l’americano con un eccellente 22,36.

Tutti hanno apprezzato la pedana inaugurata proprio con il terzetto di campioni, ma anche tanti giovani in gara nelle prove al maschile e al femminile tra le cadette, le “baby” forzute classe 2008. Ad occuparsi della buona riuscita della manifestazione il club locale Atletica Arzignano, Atletica Ovest Vicentino, il Comune e la Fidal regionale. A precedere l’avvio della gara clou tra i big, ieri alle 18.30, la cerimonia del taglio del nastro e la benedizione del parroco don Renato prima di far spazio ai “getti”.

La pedana è stata realizzata secondo i migliori standard internazionali grazie al contributo diretto di Atletica Arzignano e, a detta degli stessi campionissimi azzurri, in occasione di un recente sopralluogo, si candida a divenire una delle più belle in Italia. Un valore aggiunto al centro federale di rilevanza nazionale per i lanci e la corsa. I tecnici Aldo Pedron e Paolo Dal Soglio ai primi di giugno erano stati ospiti nelle scuole della zona, in questi giorni, per portare le loro testimonianze sportive agli studenti.