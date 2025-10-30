Mondiali di pattinaggio artistico a Pechino, è il giorno di Cristal Skating Team

Occhi puntati sui Campionati Mondiali di pattinaggio artistico e sincronizzato in corso a Beijing-Pechino (Cina) oggi, 30 ottobre, dove a mezzogiorno (ora italiana scende in pistal il grande gruppo Cristal Skating Team (Apav Fara), che riunisce atlete e atleti berici ma anche di altre province venete. Un team che parte con grandi aspettative, forte del titolo di vice campioni del mondo, conquistato lo scorso anno a Rimini, quando ha sfiorato il podio più alto. Cristal nel palmares 2025 conta già un titolo italiano e un terzo posto europeo, quest’ultimo ottenuto a maggio a Saragozza (Spagna) con un programma di gara dal titolo “La mano del destino”, incentrato sul tema dei tarocchi.

L’inizio della gara è fissato alle 12:10 (ora italiana) di oggi e la performance del gruppo vicentino è previsto alle 12:50 (saranno il sesto gruppo su sette in gara a scendere in pista). La competizione èuò essere seguitain live streaming su wordskate.tv (è richiesta al primo accesso una veloce autenticazione).

La Cina punta sul pattinaggio e lo sport

L’evento più importante del pattinaggio artistico quest’anno fa tappa nella Repubblica Popolare Cinese, dove è iniziato venerdì 17 ottobre e si conclude proprio oggi, giovedì 30 ottobre, con la categoria Large Group. Ad ospitare i 69esimi World Skate Game di pattinaggio artistico è il Beijing Yanqing District Comprehensive Gymnasium of the Fitness Center ospiterà il 69esimo Campionato Mondiale di pattinaggio artistico. La nostra Nazionale è arrivata nella capitale cinese da grande favorita, considerando che ha chiuso i WSG 2024 di Rimini in testa al medagliere con 31 medaglie di cui: 9 ori, 12 argenti e 10 bronzi. 34 Nazioni iscritte provenienti da tutti e cinque i continenti, 1.261 partecipanti, di cui 943 atleti e 318 National Technical Officials. 23 le medaglie d’oro in palio. Una curiosità: sono passati otto anni dall’ultima volta che il continente asiatico ha ospitato questo prestigioso evento, era la prima edizione dei World Skate Games svoltasi a Nanchino nel 2017.

