Conference League: Fiorentina eliminata, in finale ci va il Betis Siviglia

Conference League, niente da fare per la Fiorentina: allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, le prove di rimonta viola si fermano ai tempi supplementari. Dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Siviglia contro il Betis, la squadra di Palladino nella semifinale di ritorno s’impone con identico punteggio al termine dei 90 minuti regolamentari. Ma negli overtime gli spagnoli trovano il pareggio e si qualificano per la finale in programma a Breslavia in Polonia il 28 maggio prossimo. Se la vedranno con il Chelsea di Maresca che ha eliminato senza problemi gli svedesi del Djurgarden.

Ribaltone Fiorentina nei primi 45 minuti. Al 30′ ospiti in vantaggio grazie a una punizione-gioiello del brasiliano Antony: sinistro pennellato che bacia il palo interno e si insacca. La Viola non si abbatte, anzi reagisce subito e quattro minuti dopo pareggia: precisa girata di testa di Gosens su corner di Mandragora. Al 42′, sempre su calcio d’angolo, i gigliati la ribaltano: ancora con Gosens, stavolta su assist di Adli. Così, un primo tempo ricco di emozioni si chiude sul 2-1 per Kean e compagni.

Secondo tempo meno scoppiettante. La prima emozione, infatti, arriva solo al 65′ con il Betis vicino al pari: il neo entrato Ezzalzouli con una grande giocata sulla sinistra manda a vuoto Pongracic, ma la sua conclusione è murata in corner da Comuzzo. Gli altri brividi solo nel finale. Kean non sfrutta una buona occasione sugli sviluppi di un corner, poi De Gea salva la Fiorentina con due parate strepitose: prima su Antony, poi su Ezzalzouli. Il risultato non cambia e si va ai supplementari.

I due overtime. Il Betis trova il pareggio dopo 7 minuti del primo tempo supplementare: Ruibal lavora un bel pallone per Antony che crossa in mezzo e trova Ezzalzouli che segna il gol del 2-2 che di fatto vale l’accesso alla finalissima di Conference League. A quel punto, la Fiorentina col cuore si lancia a caccia del gol che porterebbe la sfida ai calci di rigore, ma si espone alle ripartenze avversarie: palo dello stesso Ezzalzouli. Finisce in parità e il Betis Siviglia può festeggiare. Grande amarezza in casa viola.