Coppa Italia: il Como sbanca Firenze e si regala il Napoli

Aveva ragione Claudio Ranieri quando da allenatore della Roma, il 2 marzo 2025 alla vigilia di una sfida contro il Como all’Olimpico disse: “Il Como può diventare il Parma vincente degli anni 90”. Non a caso, a oggi, i lariani in campionato sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League e in corsa per vincere la Coppa Italia 2025-2026. Nell’ultimo ottavo di finale in programma da tabellone, la squadra di Fabregas corsara a Firenze contro una Viola tornata in crisi dopo una parentesi fatta di gioco, gol e risultati. Questo dunque il quadro definitivo dei quarti di finale: Inter-Torino, Bologna-Lazio, Juventus-Atalanta e Napoli-Como. Anche queste saranno tutte gare uniche a eliminazione diretta.

Fiorentina-Como 1-3: Sergi Roberto, Paz e Morata ribaltano la Fiorentina. E dire che i padroni di casa erano passati in vantaggio dopo 7 minuti di gioco: Fabbian per Piccoli che firma l’1-0 per i gigliati. Gli ospiti però reagiscono praticamente subito e al 20’ trovano il pareggio: Douvikas (poi uscito per infortunio, al suo posto Nico Paz) colpisce il palo di testa su corner, sulla ribattuta Sergi Roberto è il più veloce di tutti e batte il portiere Christensen.

Il secondo tempo dell’Artemio Franchi. In avvio di ripresa Smolcic prende il posto di van der Brempt sulla destra per il Como che al 59’ completa la rimonta: galoppata del difensore croato, cross sul secondo palo, respinta corta di Fortini e sinistro vincente di Nico Paz. A seguire, Vanoli perde Piccoli, al suo posto Gudmundsson. Inutili gli ingressi di Fagioli e Gosens perchè i lariani archiviano la pratica al 91’ con il ritorno in campo e al gol di Alvaro Morata che sfrutta un assist di Kuhn.