Coppa Italia, vince la Lazio 1 a 0 contro il Milan. Nel derby emiliano passa il Bologna
La Lazio vince 1-0 all’Olimpico contro il Milan. Dopo le vittorie centrate contro Bari e Lecce nei turni scorsi, i rossoneri cedono alla squadra di Sarri che ora affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano. Esce dunque il Milan, finalista lo scorso anno.
La prima vera chance arriva sui piedi di Basic al 24’: il croato si mangia il campo in contropiede, ma poi riesce soltanto a sfiorare il palo con un tiro in diagonale. Castellanos testa quindi i guantoni di Maignan al 33’, mentre Mandas blocca senza troppi problemi un tocco innocuo di Loftus-Cheek qualche minuto più tardi. È invece provvidenziale la parata di Maignan su Isaksen allo scadere del primo tempo, che termina così sullo 0-0.
Nella ripresa il Milan prova ad aggredire la metà campo avversaria in avvio di ripresa e spaventa la Lazio al 51’ con il colpo di testa di Loftus-Cheek, innescato da un cross perfetto di Estupiñán. Il Diavolo prova poi uno schema su calcio d’angolo al 60’, portando al tiro Saelemaekers: Mandas non si fa però sorprendere. Zaccagni trova il colpo vincente all’80’ e porta i biancocelesti sull’1-0: sul corner di Tavares, la difesa milanista si dimentica completamente del capitano biancoceleste, la cui incornata non lascia scampo a Maignan. Il portiere francese si deve poi superare all’85’ per vietare il raddoppio a Noslin, mentre Mandas nega il pareggio a Pulisic al 91’.
Il commento di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sportmediaset: “Era una partita bloccata, abbiamo avuto qualche occasione, non abbiamo fatto gol e poi abbiamo preso gol da angolo dove potevamo difendere meglio. Chi vince ha sempre ragione. La squadra ha fatto una buona partita, Jashari che rientrava ha giocato bene, anche Ricci, dispiace uscire dalla Coppa Italia, volevamo arrivare fino in fondo ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita“. Alla domanda se il match è stato un passo indietro nel percorso di crescita? Allegri risponde: “Non è un passo indietro, dobbiamo essere arrabbiati perché c'è dispiace e perché era un obiettivo ma dobbiamo riprendere il cammino perché c'è Torino e Sassuolo e poi la Supercoppa”.
La soddisfazione di Maurizio Sarri: “Queste sono situazioni in cui ci provo gusto, tante difficoltà sin dall'inizio, anche gli infortuni ma questa è una squadra che si fa allenare – dice a Sportmediaset – Quindi durante la settimana mi diverto, poi la domenica magari mi arrabbio perché forse abbiamo qualcosa in meno degli altri”. Un successo che ripaga la delusione della sfida di campionato: “Ci ha fatto piacere fare felici quarantamila persone che hanno fatto un tifo feroce, in campionato eravamo mortificati a fine gara, l'eliminazione diretta contro il Milan è sempre qualcosa di importante, andiamo avanti, non abbiamo neanche tempo di essere contenti perché ci aspetta il Bologna e una gara difficile”.
Nell’altro match del pomeriggio di Coppa Italia il Bologna batte 2 a 1 il Parma: Benedyczak al 13’ porta avanti la squadra di Carlos Cuesta, ma Rowe al 38’ e poi Castro all’89’ ribaltano tutto.
