Coppa Italia, vince la Lazio 1 a 0 contro il Milan. Nel derby emiliano passa il Bologna

La soddisfazione di Maurizio Sarri: “Queste sono situazioni in cui ci provo gusto, tante difficoltà sin dall'inizio, anche gli infortuni ma questa è una squadra che si fa allenare – dice a Sportmediaset – Quindi durante la settimana mi diverto, poi la domenica magari mi arrabbio perché forse abbiamo qualcosa in meno degli altri”. Un successo che ripaga la delusione della sfida di campionato: “Ci ha fatto piacere fare felici quarantamila persone che hanno fatto un tifo feroce, in campionato eravamo mortificati a fine gara, l'eliminazione diretta contro il Milan è sempre qualcosa di importante, andiamo avanti, non abbiamo neanche tempo di essere contenti perché ci aspetta il Bologna e una gara difficile”. Nell’altro match del pomeriggio di Coppa Italia il Bologna batte 2 a 1 il Parma: Benedyczak al 13’ porta avanti la squadra di Carlos Cuesta, ma Rowe al 38’ e poi Castro all’89’ ribaltano tutto. “Queste sono situazioni in cui ci provo gusto, tante difficoltà sin dall'inizio, anche gli infortuni ma questa è una squadra che si fa allenare – dice a Sportmediaset – Quindi durante la settimana mi diverto, poi la domenica magari mi arrabbio perché forse abbiamo qualcosa in meno degli altri”. Un successo che ripaga la delusione della sfida di campionato:in campionato eravamo mortificati a fine gara, l'eliminazione diretta contro il Milan è sempre qualcosa di importante, andiamo avanti, non abbiamo neanche tempo di essere contenti perché ci aspetta il Bologna e una gara difficile”.

“Era una partita bloccata, abbiamo avuto qualche occasione, non abbiamo fatto gol e poi abbiamo preso gol da angolo dove potevamo difendere meglio.La squadra ha fatto una buona partita, Jashari che rientrava ha giocato bene, anche Ricci, dispiace uscire dalla Coppa Italia, volevamo arrivare fino in fondo ma ora“. Alla domanda se il match è stato un passo indietro nel percorso di crescita? Allegri risponde: “Non è un passo indietro, dobbiamo essere arrabbiati perché c'è dispiace e perché era un obiettivo ma dobbiamo riprendere il cammino perché c'è Torino e Sassuolo e poi la Supercoppa”.