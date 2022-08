Europei di nuoto: 52 medaglie azzurre! Oro per Ceccon e la 4X100 mista maschile

Italia pigliatutto agli Europei di nuoto di Roma. Bottino straordinario fino a oggi per gli azzurri impegnati nella rassegna continentale di Roma: ben 52 medaglie nel carniere. Botti finali peraltro per i nostri atleti in lizza allo Stadio del Nuoto del Foro Italico: sette medaglie nell’ultimo giorno di gare per quanto riguarda la vasca. Ha aperto i giochi un bronzo nei tuffi, sincro dalla piattaforma, con la coppia Matteo Santoro-Chiara Pellacani terza col brivido: 283.56 punti.

Gli svedesi Elias Petersen-Emilia Nilsson chiudono al quarto posto con 283.50 punti. L’oro è andato ai tedeschi Lous Massenberg-Tinza Punzel con 294.69 punti, l’argento è dei britannici James Helaty-Grace Reid a 290.76. Gli altri acuti azzurri di mercoledi 17 agosto: medaglia d’argento per Leonardo Deplano nei 50 stile libero con il tempo di 21”60; mentre nei 50 rana, Benedetta Pilato si è dovuta arrendere alla lituana Ruta Meilutyte accontendandosi della medaglia d’argento con il tempo di 29”71.

L’oro di Ceccon. Thomas Ceccon ha trionfato con il brivido nei suoi 100 metri dorso: 52”21 il suo tempo con soli tre centesimi di vantaggio sul greco Apostolos Christou. E ancora: medaglia di bronzo a Ilaria Cusinato nei 200 metri farfalla in 2’07”77. Alberto Razzetti, invece, è d’argento nei 200 misti in 1’57”82, dietro di un solo decimo all’ungherese Hubert Kos.

Nuova medaglia per Simona Quadarella, ma stavolta è solo d’argento. Nei 400 metri stile libero, la 23enne nuotatrice romana con un 4’04”77 arriva alle spalle della tedesca Isabel Marie Gose. L’ultimo boato dello Stadio del Nuoto è per la vittoria della staffetta 4×100 mista che s’impone con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi. Bilancio parziale in attesa della chiusura di domenica 21 agosto: dalla vasca, alla fine, sono arrivate 35 medaglie, di cui 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi. E come detto, finora il bottino totale è di 52 medaglie.