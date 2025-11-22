L’Italia è in finale di Coppa Davis. Berrettini e Cobolli battono i belgi Collignon e Bergs

Dopo aver battuto ai quarti l’Austria, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli si ripetono contro il Belgio. Il tennista romano ha avuto la meglio su Raphaël Collignon 2-0 (6-3, 6-4), poi Flavio in tre interminabili e tiratissimi set regola Zizou Bergs con il punteggio di 6-3, 6-7, 7-6(15) con gli azzurri che possono giocarsi la possibilità di alzare per la terza volta consecutiva l’Insalatiera. Prima però l’ostacolo finale che gli azzurri conosceranno domani, dopo l’altra semifinale tra la Spagna orfana di Carlos Alcaraz e la Germania di un ostico Alexander Zverev.

La finale è invece prevista domenica 23 novembre a partire dalle ore 15.00.



Il match è stato al cardiopalma: Cobolli piega Bergs 2-1 al termine di un tie-break epico. Nel corso del primo parziale Flavio riesce ad esprimere un tennis migliore: sul 2-1 trova il primo break della sua partita per andare prima sul 3-1 e poi allungare a servizio con il 4-1. In vantaggio 5-3 l’azzurro fallisce ben quattro set point, ma ai vantaggi il belga si arrende 6-3 e Cobolli si porta a casa il primo set. Nel secondo però arrivano segnali di cedimento da parte dell’azzurro. I due arrivano al tie-break e questa volta ad avere la meglio è il belga. Sul 4-4 del mini-set decisivo Bergs rifila al toscano tre punti consecutivi e pareggia i conti con l’1-1: si va al terzo set. Anche in questo caso Cobolli non finalizza due match point e il match si trascina di nuovo al tie-break. Da qui ha inizio una sfida interminabile tra due colpo su colpo, annullandosi a vicenda una quantità infinita di match point con qualche gesto di stizza da entrambe le parti.

La sfida è ormai mentale, ma Cobolli ha dalla sua, tutto il pubblico della ‘Super Tennis Arena’ di Bologna e così sul 15-15 del tie-break il ruggito decisivo di Flavio gli vale il 7-6 e il 2-1, che manda a casa il Belgio e l’Italia in finale. L’urlo di Cobolli è liberatorio e come un novello Hulk si strappa la maglia e tira via tutte le tensioni di questa partita giocata sul filo di lana. Bergs è disperato e il tentativo di Cobolli di consolarlo cade nel vuoto.

Le parole di Flavio dopo la vittoria. “Questa è come mi immaginavo, la mia partita ideale. Mi è sempre piaciuto giocare al terzo set, ma stavolta non l’ho fatto a posta. Ho vissuto la mia partita da sogno e ci vediamo domenica. Ci tenevo a dedicare a questa vittoria a mia madre che non è solita venire a questi appuntamenti; a mio fratello che continua a piangere e a un mio grande amico che spero possa tornare presto a giocare a calcio” ha concluso, riferendosi ad Edoardo Bove esultante sugli spalti.

Per l’Italia dunque si spalancano le porte della decima finale in Coppa Davis, la terza consecutiva e nuovo record nella storia del tennis tricolore.