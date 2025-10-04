MotoGp in Indonesia, pole e Sprint di Bezzecchi. Delusione Bagnaia: “vorrei sapere anche io cosa è successo”
Fuori dalla zona punti il lusitano Miguel Oliveira arrivato decimo, il sudafricano Brad Binder 11°, l’australiano Jack Miller 12°, lo spagnolo Alex Rins 13°, e l’italiano Francesco Bagnaia come detto 14°. Non completano la Sprint, infine, i francesi Fabio Quartararo e Johann Zarco, lo spagnolo Pedro Acosta, l’azzurro Enea Bastianini ed il thailandese Somkiat Chantra. Bez recupera così 9 punti a Pecco per la terza posizione in classifica.
Domani alle 9 la gara. La griglia di partenza vede in pole come detto Marco Bezzecchi che ha fatto segnare anche il record della pista in 1:28.832. Con lui in prima fila anche Aldeguer e Raul Fernandez. Quarto posto per Rins, a seguire Acosta e Marini. Terza fila per i fratelli Marquez: Alex 7° e Marc 9°. Pecco Bagnaia eliminato in Q1, scatterà 16°. Forfait di Vinales, che sarebbe partito ultimo ma ha deciso di rinunciare a causa del persistere del dolore alla spalla sinistra.
Delusissimo Pecco Bagnaia che ai microfoni di Sky Sport non ha saputo spiegare cosa non è andato: “Vorrei sapere anch’io – ha esordito il tre volte campione del mondo – una settimana fa, avevo fatto il Bezzecchi della situazione: pole da record, vittoria nella Sprint e nella gara. Oggi, come ieri, mi ritrovo a prima del test di Misano. Non c’è modo di spingere. Quando provo a spingere, ho molti movimenti. Durante la gara, tante volte sono rimasto senza i freni. A volte ho dovuto chiudere il gas sul dritto. Ho solo portato avanti la gara e sono arrivato fino alla fine. Ho preso 30 secondi dal primo e 13 secondi dal penultimo. Quindi, vorrei sapere anch’io cosa è successo”.