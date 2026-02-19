Olimpiadi Milano Cortina, 26esima medaglia storica per l’Italia. Arianna Fontana è l’atleta italiana più medagliata di sempre

Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel chiudono seconde nellaalle spalle della Corea, che si prende l'oro. Bronzo al Canada, mentre una caduta esclude quasi da subito l'Olanda per la corsa al podio.

E la ventiseiesima medaglia è storica: è la quattordicesima per Arianna Fontana, la più vincente di sempre per il nostro Paese nella storia della rassegna a cinque cerchi. Dopo la delusione nei 1000 metri, arriva il secondo posto nella staffetta 3000 metri femminile di short track. Insieme ad Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel chiude alle spalle della Corea, che proprio nei giri finali sorpassa e vince l'oro in 4'04″014. Eppure, la gara per la medaglia non inizia benissimo, con il quarto posto.

A rendere di fatto sicura la medaglia è la caduta di un'olandese, che toglie di fatto la sua Nazionale fuori dai giochi. Le quattro azzurre superano il Canada e inizialmente sembrano potersi mettere alle spalle anche la Corea, che però vince con quasi un decimo di vantaggio.

Per l'Italia si aggiorna il medagliere: sono 26, con 9 ori, 5 argenti e 12 bronzi. Arianna Fontana supera lo schermidore Edoardo Mangiarotti, 14 medaglie a 13, ed entra definitivamente nella storia dello sport italiano.

“Le 14 medaglie? Non ho parole per descrivere quello che sto provando”. Parla così Arianna Fontana a Sky Sport. “Quattordici medaglie olimpiche come i grandi campioni – spiega – Penso a tutto il lavoro fatto negli ultimi 20 anni, con Anthony (marito e allenatore) abbiamo fatto il salto insieme. E non è finita perché ci sono i 1500 metri”. Gioia condivisa con Chiara Betti, Arianna Sighel ed Elisa Confortola. “È stata una staffetta fantastica – dicono le azzurre – I risultati degli altri azzurri ci hanno dato energia”

Oggi, giovedì 19 febbraio, è il giorno dello storico debutto alle Olimpiadi dello sci alpinismo, con le gare sprint. Italia in corsa per la medaglia soprattutto al femminile con Giulia Murada. Giornata da dentro o fuori per l'Italia nel curling maschile, con il team di Joel Retornaz obbligato a battere la Svizzera per accedere in semifinale