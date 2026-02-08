Olimpiadi Milano-Cortina: il primo oro è di Francesca Lollobrigida. Franzoni e Paris argento e bronzo
L’argento va alla norvegese Ragne Wiklund (+2.25), mentre il bronzo se lo prende la canadese Valerie Maltais (+2.65).
Franzoni e Paris argento e bronzo nella discesa libera maschile. I due azzurri si sono dovuti inchinare soltanto a un super Franjo Von Allmen, che con il pettorale numero 8 è balzato in testa alla classifica, davanti anche al favorito Marco Odermatt. Franzoni, al debutto assoluto ai Giochi Olimpici, ha chiuso a 20 centesimi dall’avversario elvetico, mentre Paris a 50. Per lui, Appuntato Scelto del Gruppo Sportivo Carabinieri, è invece il coronamento di una carriera. Per la prima volta nella storia, due italiani sono contemporaneamente sul podio nella discesa libera maschile olimpica. Male invece Mattia Casse e Florian Schieder, gli altri due italiani che hanno chiuso fuori dalla top 10 con parziali altissimi in tutti i settori.
Le gare di oggi:
9:00 – SNOWBOARD: PGS donne – Qualificazioni
9:00 – SNOWBOARD: PGS uomini – Qualificazioni
10:05 – CURLING (doppio misto, fase a gironi): Norvegia-Rep. Ceca, Estonia-Corea del Sud
11:30 – SCI ALPINO: Discesa libera donne
12:30 – SCI DI FONDO: Skiathlon uomini
13:00 – SNOWBOARD: PGS donne – Fasi finali
13:24 – SNOWBOARD: PGS uomini – Fasi finali
14:05 – BIATHLON: Staffetta mista
14:35 – CURLING (doppio misto, fase a gironi): Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera, Stati Uniti-Estonia, ITALIA-Repubblica Ceca
16:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’: 5.000m uomini
16:40 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Francia-Svezia
17:00 – SLITTINO: Singolo uomini (manche 3&4)
19:05 – CURLING (doppio misto, fase a gironi): ITALIA-Gran Bretagna, Svezia-Stati Uniti, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud
19:30 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Team event – Libero coppie artistico
19:30 – SNOWBOARD: Big Air donne – Qualificazioni
20:45 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Team event – Libero singolo donne
21:10 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Rep. Ceca-Finlandia
21:55 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event – Libero singolo uomini