Roland Garros, Sinner passa il primo turno. Vincono anche Arnaldi e Darderi. Fuori Cocciaretto

che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner sul campo Philippe Chatrier si è imposto con il punteggio di, in due ore e otto minuti di gioco. “Sono molto felice di essere tornato qui”, ha detto l’azzurro a fine partita. “Ho cercato di fare del mio meglio, il primo match non è mai facile ed è sempre emozionante iniziare una nuova avventura in uno Slam”. “Sono riuscito a fare il mio gioco, era importante partire bene con una buona intensità. Sono contento. Lo scorso anno qui a Parigi imparato tante cose, anche sul piano personale. Poi sono andato a Wimbledon e sono riuscito a cancellare quanto successo prima: mentalmente ero pronto a dare il massimo. Questa è la cosa più importante”. La prossima sfida sarà con l’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.56), che ha avuto la meglio sul britannico Jacob Fearnley.

Oltre Sinner, tra gli italiani in campo ieri, Matteo Arnaldi ha esordito con una vittoria: l’azzurro, ha infatti superato l’olandese Tallon Griekspoor (n.33) in quattro set col punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, in circa quattro ore di gioco. Al prossimo turno affronterà Stefanos Tsitsipas. Primo match del torneo anche per Luciano Darderi, che ha battuto l’austriaco Ofner. L’italo-argentino ha vinto in tre set (7-6, 6-2, 6-3) in 2 ore e mezza di gioco. Guardando invece al tabellone femminile, termina subito l’avventura parigina di Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3, 6-3 dalla 18enne russa Alina Korneeva, proveniente dalle qualificazioni. L’azzurra non era in perfette condizioni fisiche e ha dovuto richiedere un “medical time out” tra primo e secondo set farsi trattare il ginocchio sinistro, che le è stato fasciato.