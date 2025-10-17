Tennis, Riad: Sinner strapazza Djokovic e vola in finale. Ora la nuova sfida con Alcaraz
Il grande appuntamento di sabato 18 ottobre e la sfida tra Jannik e Nole. Dunque, si rinnova il match tra il numero uno e il numero due al mondo del ranking Atp di tennis. Tornando alla semifinale con protagonista l’altoatesino: nel primo set a Sinner basta un break sul punteggio di 1-1 per allungare e scappare via. Il serbo non riesce nemmeno ad avere a disposizione delle palle break, con Jannik che chiude 6-4 in poco più di mezz’ora. Il secondo parziale è ancor più a senso unico.
Il secondo set nel dettaglio. Dopo il break iniziale l’azzurro strappa un altro turno di battuta a Djokovic per portarsi sul 4-1. Nole ha l’opportunità di accorciare nel game successivo, ma fallisce due palle break e il numero 2 al mondo va a chiudere la pratica con il 6-2 definitivo. Insomma: un’ora e un minuto per battere Djokovic e approdare in finale. Dall’altra parte del tabellone, Carlos Alcaraz si è sbarazzato di Taylor Fritz con lo stesso punteggio: 6-4, 6-2.