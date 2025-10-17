Tennis, Riad: Sinner strapazza Djokovic e vola in finale. Ora la nuova sfida con Alcaraz

Jannik Sinner rullo compressore. Il tennista italiano batte in due set Novak Djokovic in semifinale e vola alla finalissima del Six Kings Slam di Riad in Arabia Saudita. Punteggio: 6-4, 6-2. Come nel 2024, l’azzurro adesso se la vedrà con Carlos Alcaraz per l’ennesima sfida col suo rivale spagnolo. Match senza storia con il serbo che non ha mai trovato le contromisure adeguate per rispondere al servizio infallibile dell’avversario. Jannik, infatti, ha concesso solo due palle break sul 4-1 nel secondo set; peraltro annullandole entrambe con la sua solita freddezza. Poi è stato capace di sfruttare senza problemi le tre concesse da Djokovic.

Il grande appuntamento di sabato 18 ottobre e la sfida tra Jannik e Nole. Dunque, si rinnova il match tra il numero uno e il numero due al mondo del ranking Atp di tennis. Tornando alla semifinale con protagonista l’altoatesino: nel primo set a Sinner basta un break sul punteggio di 1-1 per allungare e scappare via. Il serbo non riesce nemmeno ad avere a disposizione delle palle break, con Jannik che chiude 6-4 in poco più di mezz’ora. Il secondo parziale è ancor più a senso unico.

Il secondo set nel dettaglio. Dopo il break iniziale l’azzurro strappa un altro turno di battuta a Djokovic per portarsi sul 4-1. Nole ha l’opportunità di accorciare nel game successivo, ma fallisce due palle break e il numero 2 al mondo va a chiudere la pratica con il 6-2 definitivo. Insomma: un’ora e un minuto per battere Djokovic e approdare in finale. Dall’altra parte del tabellone, Carlos Alcaraz si è sbarazzato di Taylor Fritz con lo stesso punteggio: 6-4, 6-2.