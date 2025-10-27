Addio a Aurelio Polga. Da “casolin” a custode del Teatro Comunale, una vita per Thiene

Se n’è andato Aurelio Polga, figura molto conosciuta nella comunità di Thiene. Finchè ha potuto è stato infatti una colonna della cultura locale: era facile trovarlo al Teatro Comunale, dove era custode, o a strappare i biglietti all’accesso del cineforum estivo nel parco di Villa Fabris. Difficile non averlo incontrato se si viveva Thiene.

85, anni, Polga è morto improvvisamente giovedì scorso nella sua stanza all’interno della casa albergo di via Corradini: lo aspettavano negli spazi comuni ma non vedendolo arrivare sono andati a cercarlo e lo hanno trovato senza vita nella sua stanza. Il suo funerale è in programma domani martedì 28 ottobre alle ore 10 in Duomo a Thiene.

Prima di andare in pensione, Aurelio aveva passato una vita dietro il banco della Salumeria Centrale, negozio di alimentari in corso Garibaldi a Thiene e punto di riferimento gastronomico per moltissimi thienesi. Altrettanto noto era il suo impegno in città. “La sua morte ci è giunta inaspettata e ci rammarica – spiega Ludovica Sartore, assessora thienese alla Cultura -. Di fatto era il custode ed era una presenza rassicurante, una figura di riferimento per le maschere e per chi frequentava il teatro, non passava inosservato. Sapeva sempre indirizzarti alla persona giusta e aveva tutte le informazioni che servivano per venire a capo di qualsiasi problema avesse la struttura. Con Aurelio l’amministrazione comunale ha avuto una collaborazione proficua e in lui ha trovato un punto di riferimento competente e disponibile. Quando qualche anno fa, all’inizio del mio mandato, in seguito a qualche problema di salute ci ha annunciato che non avrebbe più potuto garantire la sua disponibilità, la sua assenza si è sentita molto”.

Altruista, positivo, Aurelio trovava sempre il tempo da dedicare alle persone anche all’interno dell’associazione Età Serena. Lascia la figlia Susanna, il genero Luigi e il nipote Elia. Per scelta della famiglia, eventuali offerte saranno devolute alla Caritas di Thiene.

