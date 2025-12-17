Auto nel dirupo scorta da una pattuglia dell’Arma in transito: morto un cinquantenne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico rinvenimento poco prima di mezzogiorno in val di Tovo ad Arsiero: una pattuglia dei carabinieri in transito ha scorto casualmente un’auto in un dirupo e ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti velocemente i vigili del fuoco di Schio e un’ambulanza del Suem 118: nulla da fare per l’uomo di circa cinquant’anni all’interno dell’abitacolo: era già morto e l’uscita di strada potrebbe essere avvenuta ancora ieri sera o nella notte. I sanitari intervenuti hanno potuto solo constatare il decesso dell’automobilista.

Notizia in aggiornamento

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.