Grosso masso finisce in strada a causa del maltempo. Tecnici all’opera verso Posina

Un grosso masso e altre pietre sono cadute in strada, lungo la provinciale, tra la serata di ieri e la notte scorsa all’imboccare del centro abitato di Posina, provenendo da Arsiero. Il sasso più imponente è rotolato dal Monte Gamonda, dal prato in pendio a valle del bosco, in zona contrada Morini a Fusine, sulla Sp81 Valposina, andando ad occupare parte di una delle carreggiate di marcia. Al momento della caduta non c’erano veicoli in transito.

Dopo la segnalazione del problema inviata da più automobilisti di passaggio nella prima mattinata di lunedì sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco e una pattuglia dei Carabinieri inviata dalla stazione di Arsiero, e in seguito è arrivata anche una squadra della società Vi.Abilità, per le opportune verifiche.

Valutazioni sulle modalità di intervento e ripristino della sicurezza per gli utenti della via di comunicazione sono in corso di concerto con i tecnici comunali. A causare il distacco del masso rotolato a valle e di altri detriti sono state le intense piogge delle ultime 18 ore, con l’area montana e pedemontana di tra Altovicentino e Trentino Alto Adige particolarmente colpite dai rovesci intermittenti nel corso della notte.