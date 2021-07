Maltempo, pompieri ancora in campo per liberare strade. Interrotta strada al Cavalletto

Sono stati circa 150 gli interventi dei vigili del fuoco impegnati dal tardo pomeriggio di ieri a questa mattina per il forte temporale che ha colpito le province di Verona e Vicenza.

A Verona il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rinforzato con il richiamo di personale libero del servizio. Oltre 100 le operazioni di soccorso per taglio alberi e rimozione oggetti pericolanti. Comuni maggiormente interessati: Mozzecane, Villafranca, Verona San Martino Buon Albergo.

In provincia di Vicenza circa 50 gli interventi dei vigili del fuoco con l’apporto anche delle squadre dei volontari di Recoaro e Thiene per taglio rami, alberi e pali pericolosi, scoperchiato un tetto a Foza. Intervento delle squadre dei vigili del fuoco per ripristinare la strada per il Monte Corno in località Castelletto a Calvene, bloccata per la caduta di alcuni pini di notevole dimensione che isolavano alcune abitazioni. I Comuni maggiormente interessati dal maltempo sono Asiago, Gallio, Foza, Schio, Rosà, Bassano del Grappa, Valli del Pasubio, Isola Vicentina, Vicenza.