Avviate le ricerche di un 48enne scomparso da casa dal mattino di lunedì

Dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari sono immediatamente partite le ricerche di un quarantottenne vicentino residente a Calvene, nell’Altovicentino. Il nome è Stefano Pettenon ed è stata diffusa una sua fotografia. Si tratta di un docente di scuole superiori.

L’uomo sarebbe uscito di casa questa mattina, mettendosi alla guida di una Opel Corsa di colore bianco, non facendo più rientro nell’abitazione che condivide con gli anziani genitori, senza dare indicazioni sul luogo dove intendesse recarsi.

Il suo smartphone risulta muto da parecchie ore. Una circostanza non abituale, motivo per cui si sono attivate le ricerche in una prima fase attraverso la cerchia di amici e parenti, prima passare a informare le forze dell’ordine nel corso della serata di lunedì: la denuncia è stata raccolta dai Carabinieri della stazione di Chiuppano, facente parte della Compagnia di Thiene.

In queste ore di comprensibile apprensione si stanno concentrando le ricerche nelle aree di media montagna e boschive sopra l’abitato di Calvene, Monte di Calvene, Pra’ del Giglio, il Monte Corno e i paesi confinanti con la località di provenienza di Pettenon. Il sospetto è che si sia diretto questa mattina con l’auto verso una di queste zone, per una camminata in solitaria, e possa aver subito un malore o un infortunio che gli impedisca di mettersi in contatto con qualcuno per chiedere aiuto.

Risulta fondamentale informare il 112 o contattare direttamente la stazione dell’Arma di Chiuppano al numero 0445.891044 nel caso qualcuno riconosca la persona scomparsa o abbia notato la presenza di un’Opel Corsa parcheggiata in qualche area isolata, per favorire le ricerche. Le temperature rigide esterne rendono il fattore tempo ancor più importante.