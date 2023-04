E’ Alex Frusti l’agente rimasto a terra nella sparatoria: ora è al San Bortolo in prognosi riservata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ il quarantenne Alex Frusti il ferito rimasto a terra dopo la sparatoria avvenuta stamane, lunedì 24 aprile, attorno alle 11 a Fara Vicentino.

L‘agente 40enne della Polizia Locale, referente proprio per il comune di Fara, stava compiendo il suo quotidiano monitoraggio del territorio quando per motivi non ancora chiariti avrebbe intercettato un cittadino extracomunitario in possesso di un arma sottratta pare ad un altro militare: nello scontro a fuoco, ingaggiato dopo l’intervento di una volante di Carabinieri di rinforzo, il malvivente sarebbe rimasto ucciso, mentre il giovane in forza alla Polizia Locale Nord Est Alto Vicentino – ferito gravemente ma sembra non in pericolo di vita – dopo essere stato stabilizzato presso l’Ospedale di Santorso, sarebbe stato trasferito in via precauzionale al San Bortolo di Vicenza.

L’uomo è molto conosciuto nell’alto vicentino, oltre per la sua diligenza e disponibilità in divisa, anche per la sua grande passione per il pallone: classe 1982, ha militato in molte società calcistiche del comprensorio sino ad arrivare a Giavenale dove ora aveva assunto il ruolo di Direttore Sportivo della realtà sportiva scledense.

Ignote per il momento le generalità dell’aggressore, un cittadino extracomunitario pare di origine marocchina: la strada per Breganze, sul tratto di Via Crosara, è ora chiuso per consentire i rilievi del caso: è prevista, ma l’ipotesi è indicativa, una riapertura non prima del tardo pomeriggio di oggi.