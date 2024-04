Frontale mortale a mezzanotte: un morto e un ferito grave dopo lo schianto tra due auto

Un violento scontro frontale tra due vetture sul confine tra Zanè e Thiene, venerdì sera a mezzanotte, ha provocato il decesso di una persona e il ferimento grave di una seconda, ricoverata in ospedale.

E’ questo il terribile esito di un grave incidente avvenuto in via Monte Pasubio nella notte, in prossimità della rotatoria tra i supermercati Eurospin e MD, sul tratto di rettilineo che precede la rotatoria. La vittima è un vicentino di 45 anni, classe 1979.

Sul posto dopo l’allarme al 118 sono giunte due ambulanze del Suem e una pattuglia dei Carabinieri, con supporto dei vigili del fuoco. I soccorritori si sono trovati di fronte a uno scenario agghiacciante, con le due auto devastate nelle rispettive parti anteriori e detriti sparsi per decine di metri sull’asfalto. La vittima non sarebbe morta sul colpo, ma durante il trasporto in ospedale.

La persona rimasta ferita sarebbe una donna che sedeva sul lato passeggero. Non si ha certezza per ora sull’effettivo bilancio dei feriti e le loro identità. Fermato il conducente dell’altra auto. Quest’ultimo non avrebbe riportato lesioni gravi.

La notizia è in aggiornamento