Si perdono sugli Appennini tra pioggia e nebbia. Soccorse due pellegrine vicentine

Stavano percorrendo gli oltre 300 chilometri del celebre “Cammino di San Benedetto” le due amiche vicentine, una residente a Thiene e l’altra a Marano, che nei giorni scorsi loro malgrado sono incappate in una brutta disavventura a causa di un forte temporale che le ha sorprese “nel mezzo del cammino” mentre valicavano i monti appenninici tra Abbruzzo. Lazio e Umbria. Nel tardo pomeriggio, poi, dopo la pioggia era giunta la nebbia mettendo in difficoltà la prosecuzione dell’escursione giornaliera.

La coppia di escursioniste venete, per quanto abituate ad affrontare percorsi simili, sono state sorpreselunedì dal nubifragio improvviso mentre si trovavano a 1.500 metri di altitudine, con la prospettiva di non poter far rientro dalla tappa giornaliera e trovandosi quindi in forte difficoltà a proseguire tra pioggia e foschia, con il rischio di smarrirsi tra i boschi. A darne notizia ieri è stata la testata “Il Messaggero“.

A raccogliere il loro segnale di Sos sono stati i vigili del fuoco locali, del comando di Rieti, che le hanno raggiunte e rifocillate nella serata di lunedì, portandole poi in salvo nei pressi del Passo la Fara, ai confini con la regione Lazio sugli Appennini. Gli operatori, con l’ausilio di dotazioni tecnico-strumentali di geolocalizzazione, le hanno individuate da terra nelle vicinanze di una radura boscata.

Dopo aver verificato le sostanziali buone condizioni di salute di entrambe le vicentine, i pompieri reatini le hanno scortate verso il luogo dove avrebbero dovuto giungere secondo programma, pronte all’indomani a riprendere il cammino come pellegrine. Con una manciata di chilometri e di fatica in meno sulle gambe, grazie ai loro soccorritori, ma con un’esperienza inattesa da raccontare in più al loro rientro in Altovicentino.