Un fiore in ricordo di Norma Cossetto, giovanissima vittima della violenza titina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche nel Vicentino, come nel resto d’Italia, è stato ricordato il sacrificio di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, Medaglia d’Oro al Merito Civile, sequestrata, torturata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi nel 1943.

È successo sabato pomeriggio, 4 ottobre, quando è stato posto un gesto “non solo in suo ricordo ma anche delle altre donne che, in guerra e in pace, subiscono violenze” spiegano i promotori.

Così, a Thiene nelparco Norma Cossetto e nelle due panchine rosse simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne, sia a Carrè che a Chiuppano, alcuni militanti di Fratelli d’italia e del comitato 10 febbraio promotore della manifestazione, hanno deposto una rosa in ricordo di Norma Cossetto, vittima dei partigiani titini. “La speranza – aggiungono i promotori – è che nei prossimi anni un luogo dedicato a Norma e ai Martiri delle foibe possa trovare posto nei nostri paesi” .