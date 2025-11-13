Due comunità in lutto per Giulio Fongaro: malore fatale per l’operaio 39enne

Due comunità unite nel dolore: Valle di Castelgomberto e San Quirico piangono la prematura scomparsa di Giulio Fongaro, 39 anni, stroncato da un malore improvviso che lo ha colto nella tranquillità della sua casa. Un evento tragico e inatteso che ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti, incapaci di comprendere come una vita così piena possa spegnersi all’improvviso.

Giulio era un uomo riservato ma solare, conosciuto per la sua gentilezza d’animo e la capacità di portare leggerezza anche nei momenti più difficili. Operaio stimato, viveva serenamente a Valle di Castelgomberto con la moglie Morena, con cui condivideva un legame profondo e autentico. A San Quirico, invece, restano la madre Lorella e il fratello Riccardo, stretti in un dolore che accomuna due paesi interi. Il malore che lo ha colpito non ha lasciato scampo. Nessun segnale, nessun presagio: solo il silenzio improvviso di una presenza che sembrava ben lungi dall’estremo commiato. Il cordoglio è palpabile tra chi lo ha conosciuto, tra chi ne apprezzava la sensibilità e il sorriso sincero. E proprio ieri, la moglie Morena ha condiviso un post struggente, ricordando il giorno delle loro nozze: “Hai un sorriso meraviglioso vita mia, ti amo”. Parole che oggi risuonano come un grido d’amore spezzato.

I funerali si terranno domani, venerdì 14 novembre, alle ore 15 nella chiesa di San Quirico di Valdagno. Sarà l’occasione per stringersi attorno alla famiglia, per portare l’ultimo saluto ad un uomo che ha lasciato il segno nel cuore di chi ha incrociato i suoi passi.

