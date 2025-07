Domenica di interventi in montagna: il Soccorso Alpino salva un runner e una donna infortunata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giornata intensa per il Soccorso Alpino delle Prealpi vicentine, impegnato in due interventi distinti nel territorio di competenza. Le operazioni, svolte con prontezza e precisione, hanno riguardato un trail runner in difficoltà in zona Recoaro Mille e una donna infortunata lungo un sentiero nei pressi di Valdagno.

Bloccato tra i mughi: trail runner tratto in salvo con manovra dall’alto.

Il primo allarme è stato lanciato alle ore 9 dalla Centrale del 118 di Vicenza. A trovarsi in difficoltà un uomo di 36 anni, residente ad Arzignano, impegnato in una corsa non competitiva nei pressi del Rifugio Gingerino, in località Recoaro Mille. L’escursionista, rimasto indietro rispetto all’amico con cui era partito, ha perso la traccia del sentiero finendo su un pulpito roccioso sopra un canale boscoso, circondato da mughi e terreno scosceso, senza possibilità di proseguire né di tornare indietro. Grazie al contatto telefonico diretto con l’uomo e, successivamente, con l’amico, la squadra del Soccorso Alpino Recoaro-Valdagno ha risalito le coordinate GPS. Individuato il punto esatto, i tecnici si sono calati dall’alto con corde statiche, hanno dotato l’uomo di imbrago e lo hanno assicurato con corda corta, risalendo insieme a lui fino al sentiero. Una manovra precisa e delicata, eseguita in sicurezza in ambiente impervio, che ha permesso di chiudere l’operazione con esito positivo.

Distorsione a Castelvecchio: donna soccorsa lungo il sentiero

Attorno alle 14, una nuova chiamata ha attivato la stessa squadra per un intervento nel comune di Valdagno, dove una signora di 69 anni, residente a Vicenza, si è storta una caviglia durante una passeggiata con il marito e il figlio nei pressi della chiesetta di Castelvecchio. L’infortunio le ha impedito di proseguire autonomamente, rendendo necessario l’intervento degli operatori. Raggiunta in breve tempo dal personale, la donna è stata immobilizzata sul posto e caricata in barella. Il trasporto lungo il sentiero fino alla strada è avvenuto con la consueta cura e professionalità, dove ad attenderla c’era l’ambulanza per il proseguimento delle cure.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.