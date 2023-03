Vocaboli e paesi che iniziano con la lettera “R” a… Radio Eco Vicentino con We Love Italia

Nell’ultima puntata di We Love Italia, Gianni e Manuel e Martina Polelli hanno proseguito il viaggio alla scoperta del territorio attraverso le lettere dell’alfabeto. Protagonista è stata la lettera R come Radio, ma anche come Raffermo – il pane che si usa per preparare il

Macafame – o il Raperonzolo – l’erba spontanea prodotto De.Co. di Villaga.

Il tema del giorno è stato l’occasione per scambiare due parole con Franca Meneghetti, assessore alla Gentilezza di Romano d’Ezzelino e Paolo Asnicar, operatore turistico e consigliere del Comune di Recoaro Terme.

Ascolta “R come Radio, Romano d’Ezzelino, Recoaro Terme e altri luoghi da Ricordare” su Spreaker. Meneghetti ha illustrato inizialmente l’importanza del suo assessorato, ovvero quello di proporre iniziative trasversali che riconducano alla gentilezza. Ha spiegato che bisogna essere consapevoli della perdita di qualche buona abitudine e che le istituzioni devono farsi carico di questa importante valorizzazione. Tra i buoni motivi invece per visitare la cittadina di Romano d’Ezzelino c’è senza dubbio la citazione del Sommo Poeta nella sua Divina Commedia. Nel Canto IX, v. 25, infatti, Dante Alighieri guidato da Beatrice arriva nel cielo di Venere. Qui gli si fa incontro lo spirito luminoso della sorella di Ezzelino III, Cunizza da Romano, che gli dice:

“In quella parte della terra prava

Italica, che siede intra Rialto

e le fontane di Brenta e di Piava

si leva un Colle e non surge molt’alto

là onde scese già una facella

che fece alla contrada un grande assalto”.

Il colle menzionato è il Col Bastia, più conosciuto come Colle di Dante. Lì, ancora oggi, è possibile vedere la torre campanaria a base circolare in ricordo dell’antica fortezza dei Da Romano. Dopo il Colle, una visita è d’obbligo anche a Ca’ Cornaro, una villa privata situata all’interno di un parco ottocentesco. L’immobile è di origine cinquecentesca e custodisce al suo interno diversi stucchi e affreschi settecenteschi. La cappella conserva alcuni affreschi attribuiti a Giovanni Battista Canal. Studi ancora in corso, condotti dalla dott.ssa Serenella Zen, stanno portando alla luce tantissime novità artistiche e culturali che presto verranno condivise con tutta la comunità.

Dopo arte, storia e cultura è il turno degli eventi, come la mostra dei presepi appena terminata, la manifestazione carnevalesca con sfilata di carri allegorici, la passeggiata tra i colli e il Palio delle Contrade organizzato come ogni anno dall’Associazione Seriola. Immancabile infine un dolce tipico della tradizione contadina degli anni ’30. Si tratta di Panna e Storti, una cialda a base di farina bianca, acqua e melassa, arrotolata come a formare un piccolo cono a cui sopra viene aggiunta della panna freschissima.

Salutata l’assessore del Comune ezzelino gli speaker Gianni e Martina si sono spostati verso Recoaro Terme dove ad attenderli c’era Paolo Asnicar. Paolo ha proposto tre parole con la consonante iniziale protagonista della serata in radio: Rilancio, Relax e Riscatto. Rilancio perché è stato avviato un progetto di rivitalizzazione e rilancio del borgo, che prevede un investimento di 20 milioni di euro per le terme. L’accordo con la Regione Veneto è già stato firmato e Recoaro è pronta per ripartire proprio dall’acqua. Relax perché, grazie alla natura incontaminata del territorio, è possibile godere delle piccole cose, delle passeggiate ma anche dei piatti tipici come i gnochi con la fioreta. Infine riscatto, perché è necessario stare al passo col turismo, rallentare i ritmi e approfittare di ciò che si ha. Ricordando che Recoaro propone un turismo alla portata di tutti e fruibile in tutte le stagioni dell’anno.