Un goal per la salute mentale: allo Stadio dei Fiori-Roberto Anzolin in campo la nazionale spettacolo e tanti ospiti

Ex giocatori e giocatrici di serie A, personaggi della musica, della tv e dello spettacolo, influencer, ma anche alcuni sportivi grandi amici della città, come l’ex giocatore dell’hockey Valdagno Carlos Nicolia. Saranno loro, insieme al pubblico sugli spalti, i protagonisti di “Un goal per la salute mentale”, la partita tra le squadre di Valdagno Solidale e la Nazionale calcio spettacolo in programma sabato 7 giugno allo Stadio dei Fiori – Roberto Anzolin di Valdagno. Il ricavato dell’evento – organizzato dal Comune insieme a Marta Preto nell’ambito del percorso sulla salute mentale promosso dall’assessorato alla Gentilezza – verrà devoluto, al netto delle spese, a due associazioni del territorio: La casa blu e Attivamente.

Il pomeriggio, con l’apertura dei cancelli alle 15, vedrà dalle 16 un prepartita condotto da Roberto Balbo e Daniela Peron fino al calcio di inizio in programma alle 17.30 e affidato a Nadia Mayer del programma tv di Real time ‘Casa a prima vista’ ’’.

A sfidarsi, con la telecronaca di Marco Rabito e Simone Gasparotto, saranno quindi “Valdagno solidale”, capitanata dalla scrittrice valdagnese Marta Preto, e la Nazionale calcio spettacolo, capitanata dal presidente Vincenzo Torelli. Sul terreno di gioco e a bordo campo ci saranno tanti protagonisti del mondo dello sport, come l’ex arbitro Daniele Orsato e gli ex calciatori Massimo Carrera, Stefan Schwoch, Nicola Zanini, Gabriele Savino, Enrico Zanotto, Roberto Soldà, Massimo Margiotta, Sergio Porrini, Matteo Pivotto e Pierino Fanna. Non mancheranno Massimo Cunegatti e Carlos Nicolia, che Valdagno ricorda sempre con grande affetto per quanto fatto con la divisa bianca azzurra dell’hockey. Ci saranno poi l‘ex pugile vicentino Luca Rigoldi e la calciatrice della Spal femminile Silvia Chiellini, sorella dell’ex giocatore della Juventus e della nazionale italiana, Giorgio Chiellini.

Tra i personaggi dello spettacolo “convocati” il cantante vicentino Tobia Lanaro, il comico veneto Barutz, molti influencer come Alessandro Iuliano “Arbitrino”, Federico Massignani “Fedfreestyle”, Alessandro e Pietro “alepiereal”, Raffaele Capperi e molti altri ancora.

All’intervallo una lotteria di beneficenza con maglie autografate, che Marta Preto ha raccolto in questi mesi, grazie alla generosità di alcune squadre importanti. A seguire, la festa si sposterà all’esterno dello stadio, con food truck e dalle 21 la musica dei Chromatica.

“Questo appuntamento – sottolinea la vicesindaca Alessandra Finato – rientra nel più ampio impegno che stiamo dedicando al tema della gentilezza. In questi mesi abbiamo riservato una particolare attenzione alla salute mentale, un tema che ci sta a cuore perché riguarda tante persone, compresi i giovani, e di cui si parla ancora troppo poco. Siamo sicuri che sarà un bel pomeriggio di sport, divertimento e solidarietà”.

“Fin da quando ero piccolina avevo un sogno: portare una partita di calcio di beneficenza allo Stadio di Valdagno – racconta Marta Preto -. Quando abbiamo iniziato il progetto di alcune conferenze sulla salute mentale, ho proposto con un pochino di timore questa mia idea, pensando fosse un qualcosa di troppo grande. Invece mi è stata data fin da subito totale fiducia e un tassello alla volta siamo arrivati a pochi giorni dall’evento. Così rimetterò anch’io le scarpette con i tacchetti, dopo aver calcato per 20 anni moltissimi campi di calcio del Veneto e anche fuori regione”.

Ingresso da 7 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi sotto i 10 anni. I biglietti sono in vendita presso Bar Dante, il Bar Rivoli, Filmusica e la tabaccheria il Municipio a Castelgomberto; prenotazioni online scrivendo a calciobeneficenza.valdagno@gmail.com.