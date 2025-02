Operaio in trasferta a Chioggia muore nel cantiere: 21enne colpito da una lastra alla testa

Un operaio vicentino di poco più di vent’anni, Andrea Canzonieri il nome, in trasferta per lavoro sul litorale adriatico veneziano, è morto questa mattina intorno alle 11.30 a Chioggia. Si trovava all’interno di un cantiere edile per la costruzione di un condominio, dove si sono concentrati i soccorsi dopo l’allarme al 118. L’identità del giovane, di 21 anni di età e originario del Basso Vicentino, oltre alla provenienza, sono stati mantenuti per ore sotto riserbo nelle prima fase di indagine e in attesa della comunicazione ai parenti.

Andrea era nato a Noventa Vicentina, ma era cresciuto a Castegnero. Da qualche tempo viveva invece nel Comune dell’area dei Colli Berici a Barbarano Mossano, insieme a una sorella. Luoghi dove la notizia della tragedia si sta diffondendo dal primo pomeriggio.

L’incidente sul luogo di lavoro si è verificato nell’area chiusa al traffico e transennata di via Marco Polo, in una zona residenziale a poche centinaia di metri dal litorale adriatico. Per quanto viene riportato da più testate locali veneziane, a ferire a morte lo sfortunato ragazzo, dipendente della ditta edile, sarebbe stata una lastra di ferro, che lo avrebbe centrato in pieno dall’alto provocandogli un trauma cranico fatale.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i soccorritori del Suem 118 con l’ambulanza, pompieri e Carabinieri, oltre agli ispettori dello Spisal dell’Ulss 3 Serenissima per le dovute verifiche sulla dinamica del terribile incidente sul lavoro e per il vaglio delle condizioni di sicurezza previste dalle norme, adottate nel cantiere. A ridosso del cantiere è stato fatto atterrare un elicottero per le emergenze, ma il decesso avvenuto “sul colpo” del giovane vicentine ha poi liberato il velivolo che ha fatto rientro all’ospedale di Venezia.

La notizia è in aggiornamento