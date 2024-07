Tavernelle, violentissimo schianto: tre feriti, uno è gravissimo – VIDEO

Alle 20:50 di mercoledì 24 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada Regionale 11 in via Tavernelle ad Altavilla Vicentina per uno scontro semi frontale tra due auto, che ha coinvolto di striscio anche un terzo mezzo: tre le persone ferite di cui una molto grave. Detriti dei veicoli sono stati dispersi sulla carreggiata in un raggio di oltre 100 metri.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Vicenza, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat Punto un uomo, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il ferito è stato rianimato sul posto dal personale sanitario del Suem e dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in ambulanza in codice rosso in ospedale. Estratta sempre dai vigili del fuoco anche la coppia di cingalesi a bordo del Volkswagen T-Roc, pure loro rimasti bloccati fra le lamiere. Entrambi sono stati assistiti dal personale sanitario e poi trasferiti pure loro in pronto soccorso in ambulanza. Coinvolta di striscio una Toyota Yaris: illeso il conducente.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso il traffico è stato deviato su una viabilità alternativa. Ancora in corso le ultime operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo.