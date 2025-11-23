Maxi-rissa in strada fra una cinquantina di stranieri: due feriti

Momenti di paura e forte tensione ieri sera intorno a mezzanotte in via Foscolo a Caldogno, in piena Zona Industriale dove si son date appuntamento una cinquantina di persone, di origini straniere, per darsele di santa ragione, probabilmente per regolare dei conti in sospeso.

Via Foscolo è una laterale senza uscita di via Fogazzaro. All’arrivo massiccio delle forze dell’ordine in molti si son dati alla fuga. Sul posto sono intervenute due ambulanze: due le persone, infatti, rimaste ferite. Una, la più grave, è stata soccorsa dopo aver preso in testa una bottigliata ed è stata portata in ospedale con un codice giallo di media gravita. L’altra ha riportato delle contusioni ed è stata portata sempre in ospedale a Vicenza in codice verde. Sono in corso le indagini per ricostruire responsabilità e persone coinvolte.

Notizia in aggiornamento

