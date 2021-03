La denuncia di un 19enne: “Pestato da una baby gang al parco”

Picchiato da un gruppo di adolescenti, dopo essere stato attirato con l’inganno in un parco alla periferia di Vicenza. Vittima, un 19enne di Vicenza, aspirante modello e attore, che ha raccontato su Instagram l’imboscata subita e ha sporto poi denuncia in Questura.

I punti fermi della vicenda, avvenuta la sera di domenica 14 marzo, sono il racconto del giovane Andrea Casuscelli, gli ematomi sul volto e una doppia frattura composta fra l’occhio e la mandibola destra. “Sono stato aggredito da una baby gang nei pressi di Bertesinella – ha raccontato sul suo profilo il 19enne – adescato da un’ipotetica conoscenza no-filter. (.) Ho subito percosse per ben tre volte consecutive da un gruppo di ragazzini di età compresa tra i 15 e 18, senza apparente motivo e tantomeno un accenno di umanità. Ho subito lesioni fisiche, volto tumefatto, lesioni a oggetti personali e, come da referto, doppia frattura composta oculo-mandibolare-zigomatica dx. Fortunatamente non devo essere operato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Casuscelli (@andreacasuscelli_)



Il giovane sarebbe stato picchiato senza motivo: prima l’incontro con uno studente di Vicenza che gli aveva proposto di realizzare alcuni scatto, quindi lo spostamento in un parco vicino alla chiesa dove invece è stato circondato da almeno una dozzina di adolescenti che senza motivo lo hanno aggredito, riprendendolo due volte, secondo quanto a raccontati, quando cercava di sfuggire, dandogli calci, un pugno e spingendolo contro una recinzione. Finché non è stato visto e soccorso da una donna che si trovava nei paraggi col figlio.

Ieri il giovane si è recato in questura per la denuncia. “Ritengo irreale – ha scritto – che, di questi tempi, la violenza così come l’isolamento dato dal bullismo o cyberbullismo, per giunta realizzati attraverso la dinamica del branco, siano comportamenti utilizzati. Spero con questa denuncia di poter aiutare chi ha subito violenza e far cessare, nel mio piccolo, tali dinamiche fallaci ed irruente”. Andrea Casuscelli invita anche chi si trovasse in una situazione di pericolo simile alla sua a chiamare il numero antiviolenza e stalking 1522″. Sull’episodio sta indagando la Squadra Mobile della Questura.