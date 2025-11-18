Maxi operazione dei carabinieri contro un clan nigeriano: venti le persone arrestate

Dalle prime ore di questa mattina, martedì 18 novembre, è in atto una massiccia operazione dei carabinieri di Vicenza su tutto il territorio nazionale. Interessati, in particolare, il capoluogo berico e altre province del Veneto, nonché le province di Frosinone e Viterbo.

L’attività, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Venezia, è scattata per dare esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 persone, ed è finalizzata a disarticolare un importante sodalizio di criminalità nigeriana radicato a Vicenza.

Le forze in campo sono ingenti. 300 carabinieri provenienti da tutta la Regione, con il supporto dei reggimenti Lombardia ed Emilia Romagna, delle squadre di interevento speciale dei reggimenti 7° Trentino Alto Adige, 13° Friuli Venezia Giulia e del 4° battaglione Veneto. Presenti anche un’aliquota del pronto intervento del provinciale di Padova, unità cinofile antidroga e un velivolo del 14° elinucleo di Belluno. Oltre alle misure cautelari personali, sono in atto decine di perquisizioni domiciliari. I dettagli dell’operazione saranno comunicati nel corso di una conferenza stampa in mattinata nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Vicenza.

Notizia in aggiornamento

