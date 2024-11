C’è una… talpa dietro al “sabotaggio” di tubi del gas e condotte dell’acqua di Lanzè

Talpa sabotatrice di infrastrutture pubbliche al servizio del cittadino oggi a Lanzè, frazione di Quinto Vicentino, dove i danni causati dalle gallerie scavate da uno o forse più dei piccoli animaletti di campagna hanno impegnato per ore i vigili del fuoco e tecnici del gas. Team dei del 115 si sono visti in piazza Mazzini, nel centro della località, dalle 14.30 di venerdì in poi per rimediare prima di tutto alla fuga di gas metano, un fattore delicato che poteva creare potenziali pericoli.

Secondo quanto rilevato dagli operatori messi all’opera rapidamente oggi per risolvere il disservizio, il danno principale a una tubazione del gas conseguiva alla presenza di una talpa, che ha trovato accesso allo scavo in virtù dei lavori di posa dei cavi di fibra ottica.

Nel corso dell’intervento sottosuolo sono emersi altri danni a una tubazione dell’acqua della rete idricae e anche ad alcuni cavi di energia elettrica sempre interrati. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza hanno effettuato un primo sopralluogo e predisposto una delimitazione circoscritta della zona, dopo aver appurato che il tubo interessato di gas metano era di bassa pressione. Sul posto i tecnici di V-Reti gas, di Viacqua e dell’azienda elettrica.

Da evidenziare come non si sia trattato di un disagio da poco per la popolazione locale. Una parte delle abitazioni in prossimità alla perdita, infatti, sono rimaste a lungo senza corrente elettrica, acqua e gas metano appunto. I vigili del fuoco sono rimasti a vigilare sul posto a tutela dei tecnici che operano per le riparazioni necessarie. Presente sul posto anche il sindaco di Quinto Vicentino, Stefano Ferrarini.