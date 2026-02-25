Riqualificazione viale Roma: i vecchi bagni piazzale De Gasperi saranno interrati

Saranno demoliti ed interrati i bagno pubblici in piazzale De Gasperi a Vicenza. Venerdì scorso il via ai lavori, con l’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Spiller che ha effettuato un sopralluogo al cantiere il cui intervento fa parte del progetto di riqualificazione in corso che sta interessando viale Roma.

“All’angolo tra viale Roma e piazzale De Gasperi, negli anni trenta, furono realizzati i bagni diurni della città – spiega l’assessore – Uno spazio molto utilizzato dai cittadini perché allora nelle abitazioni non sempre erano presenti i servizi igienici, quindi in questo spazio non c’erano solo le toilette, ma c’erano anche vasche da bagno, docce, il locale parrucchiere e barbiere.

Negli anni della seconda guerra mondiale questi spazi sono stati utilizzati anche come ricovero antiaereo e successivamente, man mano che nelle abitazioni le dotazioni dei servizi igienici sono andate migliorando, negli anni cinquanta sono andati in disuso e sono stati chiusi. Sono dunque più di 70 anni che questi locali sono interdetti e in questo lungo tempo le strutture sono andate a deteriorarsi in modo significativo. Il solaio che divideva i locali dalla piazza, ad esempio, era ormai compromesso ed era quindi necessario e urgente intervenire per mettere in sicurezza l’area”.

L’intervento ha visto la demolizione del solaio e prevede ora la demolizione delle strutture interne. Seguiranno poi le operazioni di interramento e riempimento con del materiale inerte e, infine, di pavimentazione. I lavori, che dovrebbero durare due settimane, prevedono anche la realizzazione di un pozzetto di ispezione alla roggia Seriola che scorre proprio sotto gli ex bagni pubblici.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.