Incendio nel campo nomadi di Sandrigo: distrutta una roulotte e due furgoni

Autobotti e autopompe dei vigili del fuoco di Vicenza e Bassano del Grappa si sono viste ieri sera dalle 20 in poi nella zona industriale di Sandrigo, dopo l’allarme incendio lanciato dal campo nomadi di via Galvani. Il rogo, le cui cause sono sconosciute, hanno interessato solo dei veicoli ma tra questi una roulotte caravan, senza persone all’interno.

Non si registrano persone intossicate o ferite tra gli stanziali dell’area assegnata in via Galvani, a Nord del centro urbano di Sandrigo. L’alta colonna di fumo visibile a distanza di più chilometri dalla zona interessata dall’incendio aveva scatenato una serie di decine di telefonate al numero di emergenza del 115.

Il bilancio dei danni patiti consterebbe di due furgoni, un’automobile e appunto una roulotte andati distrutti a causa del calore sprigionato dalle fiamme, che hanno intaccato tutti i mezzo parcheggiati uno a fianco all’altro a ridosso del perimetro. Impossibile determinare nell’immediato le cause del problema, anche se sembrano da attribuirsi a fattori accidentali e, quindi, non di natura dolosa.

Sul posto, ieri sera, sono giunti in pochi minuti anche due pattuglie dei Carabinieri e del consorzio di polizia locale Nord Est Vicentino, inviati per garantire l’ordine pubblico e per le verifiche del caso. Non c’è stato invece bisogno dell’intervento di ambulanze del Suem, dopo aver appurato l’assenza di persone coinvolte nell’incendio.