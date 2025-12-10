Scontro tra auto in zona Laghetto: due feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due persone sono rimaste ferite nello scontro tra due automobili avvenuto in zona Laghetto a Vicenza alle 10.40.

I Vigili del fuoco del comando di Vicenza sono intervenuti sul posto per prestare soccorso alle tre persone rimaste coinvolte.

La squadra, proveniente dalla sede centrale di Vicenza, composta da un autopompa serbatoio e 5 operatori, ha raggiunto via dei Laghi dove è avvenuto lo scontro tra le due auto e ha messo in sicurezza le vetture coinvolte.

I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario presente. Per i rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale. Le cause dell’incidente sono al voglio dei tecnici preposti.



