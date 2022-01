Adriano Celentano: a Milano una mostra fotografica su di lui

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è aperta a Milano una mostra fotografica dedicata ad Adriano Celentano, in occasione del suo ottantaquattresimo compleanno, e rimarrà visitabile fino al 3 febbraio. Si intitola “Il Più Forte” e si terrà all’Archivio Fotografico Storico Ferraina di Milano, in via Muzio Scevola, 4.

La mostra mette a disposizione del pubblico una rassegna di foto inedite dell’artista in vari contesti, dagli anni sessanta agli anni settanta; fotografie esclusive, stampate con sistema artigianale analogico, di grande, medio e piccolo formato.

Nella presentazione, Giuseppe Ferraina spiega che “Il Più Forte” è il titolo perfetto per L’Adriano nazionale, che quando esordì nel 1958, folgorò il grande pubblico. Poi prosegue: “ le case discografiche investirono su di lui rispedendo al mittente un certo Elvis Presley. Basta solo questo per dirvi: Uno così come lo definireste se non il più forte?”