Bob Dylan in mostra (non in concerto) a Roma

Bob Dylan sarà a Roma al MAXXI, ma non in veste di cantautore live, bensì di artista visivo che esporrà le sue opere in una mostra. L’81enne Premio Nobel per la letteratura è infatti anche pittore e scultore, oltre che musicista.

La mostra, chiamata “Bob Dylan. Retrospectrum”, esporrà più di 100 opere a partire dal 16 dicembre fino al 30 aprile del prossimo anno. Ci saranno dipinti, acquerelli, disegni a inchiostro e grafite, sculture in metallo e materiale video, il risultato di oltre 60 anni di attività creativa dall’artista.

Bob Dylan si è detto molto felice della permanenza dei suoi lavori nella nostra capitale, e spiega: “Questa mostra vuole offrire punti di vista diversi, che esaminano la condizione umana ed esplorano quei misteri della vita che continuano a lasciarci perplessi. È molto diversa dalla mia musica, naturalmente, ma ha lo stesso intento“.