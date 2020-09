Bruce Springsteen ritorna con la sua storica band e pubblica “Letter To You”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Bruce Springsteen ha appena rilasciato “Letter To You”, nome non solo del suo ultimo singolo ma anche del tanto atteso album. Il disco, inciso in soli cinque giorni con la E Street Band, verrà pubblicato il 23 ottobre.

Il brano “Letter to You” è anche accompagnato da un video in bianco e nero. In un comunicato stampa il cantante ha detto: «Amo l’essenza quasi commovente di “Letter To You” e amo il sound della E Street Band che suona completamente live in studio, in un modo che non avevamo quasi mai fatto prima, senza nessuna sovraincisione.”