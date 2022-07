BTS: una eccezione alla pausa per l’EXPO in Corea del Sud

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Benché siano ufficialmente in pausa a tempo indeterminato per “crescere come individui” e dedicarsi ai rispettivi progetti solisti, sembra che i BTS stiano per fare uno “strappo alla regola” e siano pronti a tornare in attività per un concerto in sostegno alla candidatura di Pusan all’edizione 2030 di EXPO. A farlo sapere è HYBE, un colosso dell’intrattenimento che gestisce la carriera della band.

La società ha infatti siglato un accordo con la città di Pusan, uno dei più importanti centri portuali della regione: il gruppo è stato contattato per presentarsi come ambasciatore di Pusan nella corsa a EXPO 2030, alla quale stanno prendendo parte anche Roma e Riyadh (Arabia Saudita).

Al momento la data dell’evento non è ancora stata comunicata.