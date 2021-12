Caparezza: concerti nei palazzetti rinviati a maggio.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Caparezza ha annunciato ai suoi follower di Instagram il rinvio del suo Exuvia Tour nei palazzetti, che partirà a maggio anziché a febbraio a causa delle attuali norme di sicurezza contro la pandemia.

L’amarezza dell’artista traspare evidente nelle parole del suo post, dove ha spiegato che non è stato facile riprogrammare i concerti, e che purtroppo, spostando le date, sono stati annullati gli appuntamenti di Pesaro e Livorno. I biglietti già acquistati per il live di Pesaro saranno validi per Ancona o Bologna, mentre quelli di Livorno potranno essere usati a Firenze; sarà anche possibile richiedere il rimborso. Per tutti gli altri concerti restano validi i biglietti delle date corrispondenti.

Nel calendario aggiornato del Tour di Caparezza, c’è l’appuntamento del 6 maggio 2022 a JESOLO (VE) presso il PALA INVENT (è il recupero del 19 febbraio).