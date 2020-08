Cardi B ha aperto un canale su OnlyFans

La cantante ha aperto un account su OnlyFans che verrà utilizzato per condividere contenuti esclusivi con i fan accessibili dietro pagamento.

Il prezzo è stato ridotto da 9.99 dollari a 4.99. OnlyFans è una piattaforma conosciuta per la condivisione di contenuti espliciti e per lo più utilizzato da performer porno e sex workers.

Un rappresentante della cantante ha detto che la star “lo userà per pubblicare behind the scenes, scorci della sua vita personale, per stare in contatto con i fan e molto altro.”