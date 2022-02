Certicazioni FIMI: a Marco Mengoni il disco di Platino del suo album “Materia (Terra)”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’ultimo album di Marco Mengoni “Materia (Terra)”, il primo di una trilogia, ha ottenuto il disco di Platino dalla FIMI per le oltre 50mila copie vendute. Tra le tracce di questo lavoro ci sono “Cambia un uomo”, il brano che ha fatto da apripista, “Ma stasera” e l’ultimo singolo “Mi fiderò” con Madame. Con quest’ultimo, Mengoni arriva così a 60 Platini in carriera.

È stato premiato anche un album storico di Lucio Battisti: si tratta di “Una donna per amico”, che ha ricevuto la certificazione d’Oro. Il disco, pubblicato nel 1978, contiene l’omonimo successo.

Riguardo ai singoli, ci sono due nuove certificazioni Platino: una per il brano di Coez “Come nelle canzoni”, per gli oltre 100mila download e streaming, e l’altra per “Sapore” di Fedez con Tedua.