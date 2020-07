Come funzionano i voucher per il rimborso dei concerti

In base alle disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia 18/2020 all’articolo 88, i biglietti per eventi di musica dal vivo annullati a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 possono essere rimborsati tramite voucher.

Il voucher viene emesso dall’operatore di biglietteria che ha emesso il biglietto stesso, ed ha lo stesso valore del biglietto annullato. Può essere utilizzato solo presso lo stesso operatore di biglietteria che ha emesso il biglietto per lo spettacolo annullato e solo per spettacoli organizzati dallo stesso promoter dell’evento annullato.

I biglietti per gli eventi rinviati sono ritenuti validi per le nuove date programmate, e quindi non rimborsabili tramite voucher. In caso di eventi rinviati ma non a data certa, è necessario attendere disposizioni ufficiali da organizzatori e operatori di biglietteria.

I biglietti per gli eventi rinviati:

sono ritenuti validi per le nuove date programmate, e quindi non rimborsabili tramite voucher. In caso di eventi rinviati ma non a data certa, è necessario attendere disposizioni ufficiali da organizzatori e operatori di biglietteria.

Di seguito, le pagine dedicate alla richiesta dei voucher delle principali piattaforme di biglietteria online operanti in Italia: