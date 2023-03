Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo il tour di successo del 2022, David Garrett torna in Italia con una formazione in trio per una serie di 6 concerti a luglio: il 18 al MusArt di Firenze, il 19 a Roma all’Auditorium Parco della Musica, il 21 a Genova ai Parchi di Nervi, il 22 all’Arena della Regina di Cattolica, il 24 all’Arena Sferisterio di Macerata e il 25 a Brescia in Piazza della Loggia.